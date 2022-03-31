桃園居隔男偷跑竹縣打電動 遇警稽查告發
桃園一名居家隔離男子在28日開車到竹縣的電子遊戲場消費打電動，被竹北警分局員警發現，警方今天表示，現場規勸男子盡快離開返回居家隔離住所，同時也依法告發。
新竹縣政府警察局竹北分局今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，警方在28日組成聯合稽查小組，針對轄區內特定娛樂場所、視聽歌唱業、電子遊戲場執行威力掃蕩臨檢，加強宣導及稽查是否符合防疫相關規定。
警方指出，經稽查發現，受檢場所查獲1起違反桃園市政府衛生局匡列居家隔離對象，偷跑至竹北轄區內電子遊戲場打電動等消費，另外，還有7件為未落實實聯制登記、未量測體溫等防疫規定，均將依違反傳染病防治法移請新竹縣政府主管機關裁罰。
警方表示，目前正值國內防疫關鍵時刻，警方也呼籲業者請務必配合，做好防疫工作，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。
疫情快報
▪【疫情專題】3月31日新增本土87例、境外移入152例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言