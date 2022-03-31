快訊

不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

北市再公布確診足跡 全聯、捷運站、中崙市場都去過

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今晚再度公布2確診個案足跡，包括案23390曾前往超商、推拿、診所等處；案23374前往中崙市場、便當店、全聯等處。

萬華區案23390為40多歲男性，3月26日曾至台中參加朋友婚宴，28日出現頭暈及鼻塞症狀，29日因家人住院有陪病需求，入院前採檢快篩陰性，PCR於30日檢驗陽性確診，Ct值29，已匡列同住家人3人居家隔離。

松山區案23374為50多歲女性，為案23267（稻江護家學生）之接觸者，3月28日出現喉嚨痛、咳嗽症狀， 29日就醫採檢PCR， 30日陽性確診，Ct值16；衛生局匡列密切接觸者7人居家隔離，尚在檢驗中。

台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局今天晚上再度公布兩名確診足跡。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 北市 衛生局

延伸閱讀

垃圾堆滿自家 北市環保局嘆私領域難介入

役期延長搶入伍恐大塞車？ 兵役局：北市爭取名額最多

北市本土+8！政大、星聚點、霞海城隍廟都有足跡

竹縣確診男童、護理師足跡公布 全聯、郵局、夜市上榜

相關新聞

不斷更新／11縣市確診足跡整理！北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（31）日國內本土確診新增87例，距三天前單日83例，再創九個月來新高！且個案多在不同縣市群聚，境外移入個案增152例，距上次境外單日124例一樣創新高，聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

台中婚宴群聚10確診足跡遍全台 疫調仍有7賓客找不到人

台中婚宴群聚確診案傳播鏈達12人，且足跡遍及全台，不僅台中市政府廣發細胞簡訊3.6萬則，甚至參加賓客也還有7人目前仍連絡...

金門首例確診者縣府公布最新足跡 去過這裡要當心

金門今天出現首例確診個案，26歲的男性美髮師，案號為23502，縣府在今天下午公布確診者的最新足跡，包括到共生理髮廳、朋...

台中婚宴確診者足跡跨全台 3.6萬細胞簡訊急找重疊者

台中市國家歌劇院26日舉辦的一場婚宴，目前已知造成參加婚宴的10名賓客染疫，其中家住高雄的個案23388還因此傳染給自己...

北市再公布確診足跡 全聯、捷運站、中崙市場都去過

台北市衛生局今晚再度公布2確診個案足跡，包括案23390曾前往超商、推拿、診所等處；案23374前往中崙市場、便當店、全...

三井Outlet台中港、台南店晚間6時提前打烊 配合疫調

國內COVID-19疫情發燒，三井傍晚表示，三井Outlet台中港店、台南店為配合政府疫調，進行清消作業準備，提前於晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。