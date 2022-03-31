北市再公布確診足跡 全聯、捷運站、中崙市場都去過
台北市衛生局今晚再度公布2確診個案足跡，包括案23390曾前往超商、推拿、診所等處；案23374前往中崙市場、便當店、全聯等處。
萬華區案23390為40多歲男性，3月26日曾至台中參加朋友婚宴，28日出現頭暈及鼻塞症狀，29日因家人住院有陪病需求，入院前採檢快篩陰性，PCR於30日檢驗陽性確診，Ct值29，已匡列同住家人3人居家隔離。
松山區案23374為50多歲女性，為案23267（稻江護家學生）之接觸者，3月28日出現喉嚨痛、咳嗽症狀， 29日就醫採檢PCR， 30日陽性確診，Ct值16；衛生局匡列密切接觸者7人居家隔離，尚在檢驗中。
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