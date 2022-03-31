北市再公布確診足跡 全聯、捷運站、中崙市場都去過

新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（31）日國內本土確診新增87例，距三天前單日83例，再創九個月來新高！且個案多在不同縣市群聚，境外移入個案增152例，距上次境外單日124例一樣創新高，聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

2022-03-31 19:51