台中婚宴確診者足跡跨全台 3.6萬細胞簡訊急找重疊者

台中市國家歌劇院26日舉辦的一場婚宴，目前已知造成參加婚宴的10名賓客染疫，其中家住高雄的個案23388還因此傳染給自己家中的兩名就讀國小的小孩，使得傳播鏈達12人。而且，這10名參加婚宴的賓客活動力都很強，婚宴後續留台中消費，包括台中目前唯一確診的65歲阿嬤足跡也很廣，不但海區消費，也到太平爬山，使得市府寄發超過3.6萬筆細胞簡訊，請民眾自主檢測。

台中婚宴群聚案中的阿嬤案23528，除了同住家人有7人已匡列篩檢。她平日有帶小孫子，26日參加婚宴後還分別到過三井OUTLET、太平、大里，和西屯市場，亦曾到孫子的托兒所，這些足跡的相關人員都已被匡列快篩，婦人一對雙胞胎孫子平日就讀的小貝果托嬰中心今天更是停班，讓全體托嬰人員都接受篩檢。

除了阿嬤，賓客中的23409、23388、23410、23498、23390、23502以及23266、23268、23277等9人，喝完喜宴後續留台中逛百貨、上酒吧、喝咖啡、住文創旅店以及到好樂迪KTV唱歌續攤等，讓台中市足跡暴增，輻射狀擴及8個行政區。

從市府公布的足跡表可知，在國家歌劇院五樓的VVG餐廳這場婚宴吃了4個小時，相關接觸者都陷入染易威脅中。除了阿嬤住台中市，其餘9人分別住台北、高雄、台東和金門，隨著他們的確診，疫情不無再擴大可能。

目前已經知道，婚宴的賓客加工作人員184人，除了10人確診住院中，其餘均匡列居家隔離，經篩檢，已確定52人陰性，其餘仍檢驗中。

除了到國家歌劇院婚宴會館參加婚宴之外，10名確診者過去幾日也到過林酒店森林百匯自助餐、Left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞以及三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食，還有草悟道漢默斯、想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等地，行政區遍及西屯、梧棲、太平、大里、西區、南屯、北區以及烏日。

受疫情波及，包括新光三越、台中歌劇院、林酒店、台中鳥日子以及三井Outlet都宣布閉館或是提早打烊清消，確診阿嬤孫子的幼兒園明日也停托一天。

衛生局指出，即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。 台中婚宴群聚案中的阿嬤案23528，除了同住家人有7人已匡列篩檢。她平日有帶小孫子，26日參加婚宴後還分別到過三井OUTLET、太平、大里，和西屯市場，亦曾到孫子的托兒所。圖／台中市政府提供 台中市國家歌劇院26日舉辦的一場婚宴，目前已知造成參加婚宴的10名賓客染疫，其中家住高雄的個案23388還因此傳染給自己家中的兩名就讀國小的小孩，使得傳播鏈達12人。圖／台中市政府提供

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