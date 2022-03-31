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預防投藥、落地篩檢 藍促開放國境

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣預防醫學學理會理事長陳宜民表示，新冠肺炎已逐漸流感化，防疫思維也應有所轉變，如英、美、歐盟都有相關免隔離措施。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣預防醫學學理會理事長陳宜民表示，新冠肺炎已逐漸流感化，防疫思維也應有所轉變，如英、美、歐盟都有相關免隔離措施。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

強化預防性投藥與落地篩檢措施，才能加速國境開放！醫學專家31日於國策基金會舉辦的記者會指出，新冠疫情已流感化，應同步鬆綁防疫措施，並強化出入境民眾的「個人免疫」、盤查沒完整接種疫苗的年長者名單。國民黨立法委員洪孟楷說，旅遊觀光業受疫情第一波衝擊，敦促政府審視國旅券，並呼籲適時應追加紓困經費。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，旅遊業牽涉上百種產業，連帶台灣民生經濟，更說「我們現在苦得要命，沒有收入還要還貸款」。他呼籲，政府應與國際對接，不要再堅持鎖國的狀態，如採用滾動式調整的「旅遊泡泡」，針對特定地區或國家雙向開放，如日本地區。

國境不能時鬆時緊

本土疫情散點爆發，不明傳染鏈高達19條，且清明連假即將到來，恐為疫情增添變數。防疫學會理事長王任賢表示，每當要開放邊境的時刻，疫情就意外升溫，導致國境一時鬆、一時嚴。他指出，其實「邊境開放」與「疫情管控」可以兼得，盼指揮中心認清狀況。

他表示，目前邊境開放的條件為「國際疫情」與「群體免疫」等，但他提出，只要強化出境的預防性投藥與落地篩查，完備出入境的「個人免疫」後，就可以開放邊境。

殺雞用牛刀？

台灣預防醫學學理會理事長陳宜民亦表示，阿妹演唱會將於清明連假在台北開辦，必定有來自各個縣市的民眾參加，然而政府卻沒有祭出限制，可見政府走向「與病毒共存」的路線。他指出，新冠肺炎已逐漸流感化，防疫思維也應有所轉變，如英、美、歐盟都有免隔離措施。他強調，「如今殺雞（新冠肺炎）真的有需要用牛刀（嚴格的防疫措施）嗎？」

他認為，過去關閉國門是因為社區的防護力仍不足，但現在年長者第三劑覆蓋率都已經達到6成，應請地方政府盤點長照機構、獨居老人的疫苗接種狀況，並加強他們的防疫措施，並協助取得口服藥等。「我們不應再要求清零確診，而是要盡可能減少傷亡，如此一來，大可開放國門邊境，」陳宜民說。

應追加預算助旅遊業

立委洪孟楷對目前防疫、紓困措施提出三點建議：第一、「超前部署」，指揮中心應明訂放寬邊境的相關標準，如疫苗覆蓋率需要多少等，避免出現「因人設事」的狀況；第二、「國旅券規劃不周」，目前國旅券只用了一半，應加速推動使用，才能讓旅遊業獲得幫助；第三、「監督紓困預算」，紓困預算840億已經用得差不多，但疫情受控，經濟尚未復甦時，政府應適時提出追加編列相關預算，「把錢花在刀口上」。

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新冠肺炎 COVID-19 旅遊泡泡

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