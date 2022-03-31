不斷更新／疫情多點爆發！本土病例創9個月來新高 各縣市確診足跡總整理

新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（31）日國內本土確診新增87例，距三天前單日83例，再創九個月來新高！且個案多在不同縣市群聚，境外移入個案增152例，距上次境外單日124例一樣創新高，聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

【宜蘭縣】、【基隆市】、【台北市】、【新北市】、【新竹縣】、【台中市】、【台南市】、【花蓮縣】、【台東縣】

宜蘭從外縣市來的舞蹈老師疫情傳播鏈擴大，今天增加3名確診者，分別是凱旋國中體能老師在舞蹈教室兼課、羅東國中舞蹈班學生家長、新生國小在舞蹈教室上課的女學生，衛生局正擴大進行相關接觸者篩檢。

宜蘭縣衛生局公布案23499 確診老師的足跡。圖／衛生局提供 宜蘭縣衛生局公布案23499 確診老師的足跡。圖／衛生局提供 宜蘭縣衛生局公布案23499 確診老師的足跡。圖／衛生局提供

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國內本土案例增87例確診，外界高度關心基隆小吃店傳播鏈。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日增22例確診，加上截至昨天68例，而昨天跟大家報告68例但因為有1例昨天歸在新北市不明感染源，現在也歸在基隆裡面，全案至今已累計91例，有多個案住在外縣市。

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

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台北市今天有8例本土確診個案，衛生局同時公布外縣市個案確診足跡，政大、星聚點復興店、霞海城隍廟都有確診者足跡。

北市衛生局今天公布確診足跡。圖／北市衛生局提供 北市衛生局今天公布確診足跡。圖／北市衛生局提供 北市衛生局今天公布確診足跡。圖／北市衛生局提供 北市衛生局今天公布確診足跡。圖／北市衛生局提供

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新北今天新增27例，新北市衛生局公布確診者足跡，足跡包含壽司郎、聚火鍋、金山老街、淡水紫藤花咖啡園、台灣銀行及搭乘高鐵。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

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新竹縣今日新增2例新冠肺炎確診個案，為案23386為5歲男童及案23409護理師，縣府下午公布2人在3月25日至30日於竹北、新豐的足跡，除了又有全聯上榜，花店、郵局、市場、夜市也都入列，縣府表示，足跡皆已完成清消，另外，2案共採檢210人，其中209人陰性，1人檢體送昆陽實驗室判定中。

新竹縣衛生局說明，今天新增的案23386有竹北、新豐等3處足跡，案23409則有新豐8處足跡，均由環保清潔人員協助完成環境消毒。圖／新竹縣政府提供

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國內今日新增87例本土個案再創新高，外界關注台中婚宴群聚案，昨日3人確診後，今日再新增9人確診，婚宴全案總共12人確診。這12人當中，有前往吃飯聚餐有10人，其它2位是8歲小孩同住家人，本身沒有參加婚宴但確診。

台中婚宴疫情經過篩檢，今確定台中市有1名確診案例23528，是一名家住西屯的65歲婦人，她雖打了3劑疫苗，但仍被突破性感染。

台中婚宴疫情經過篩檢，今確定台中市有1名確診案例23528，是一名家住西屯的65歲婦人，她雖打了3劑疫苗，但仍被突破性感染。圖／台中市政府提供 台中婚宴疫情經過篩檢，今確定台中市有1名確診案例23528，是一名家住西屯的65歲婦人，她雖打了3劑疫苗，但仍被突破性感染。圖／台中市政府提供

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國內疫情多點爆發，狀況不妙，台南市今天雖然沒有確診病例，但防疫人員坦言「可能守不了多久」，而台南市今天有新北兩名個案的活動足步，遍布各大景點、觀光地區，衛生局下午公布，並匡列共130人自主健康管理及自我健康監測，提醒有足跡重疊的民眾，可以領取快篩試劑。

國內疫情發燒，台南市今天新增兩名外縣市確診者的足跡，防疫人員加強清消。圖／衛生局提供 國內疫情發燒，台南市今天新增兩名外縣市確診者的足跡，防疫人員加強清消。圖／衛生局提供 國內疫情發燒，台南市今天新增兩名外縣市確診者的足跡，防疫人員加強清消。圖／衛生局提供 國內疫情發燒，台南市今天新增兩名外縣市確診者的足跡，防疫人員加強清消。圖／衛生局提供

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相隔多月後，花蓮再增一名新冠肺炎本土確診個案，為一名20多歲慈濟醫院急診室女性護理師，案號23529，CT值13.9，病毒量高。截止下午2時50分，共匡列同住家人、男友及同事7人居家隔離，採檢337人，其中2名院內同事PCR一採陽性，還待2採確認。

花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供 花蓮衛生局公布慈院護理師近日足跡。圖／衛生局提供

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台東縣今天新增5例確診，累計共17例，中央流行疫情指揮中心今天記者會中公布台東案22851、案23264基因定序，指揮官陳時中說，與新北社區群聚基因定序較相同。

陳時中說，案22851、案23264是否為同一線傳入台東？誰傳給誰？還需進一步調查釐清；但可以確定的是，2人的基因定序是相同的。

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