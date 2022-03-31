基隆小吃店增22例「全案累計91人」 8例感染源不明
國內本土案例增87例確診，外界高度關心基隆小吃店傳播鏈。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日增22例確診，加上截至昨天68例，全案至今已累計91例，有多個案住在外縣市。
確診個案涉及場所多，包含有「場所A」增3人、「場所B」增4人、「其它場所」增3人，另外警局新增1人確診、校園新增1人確診。還有房仲業者ABC三處，其中B處跟C處各別增3人及2人，另外有5例還在釐清。
陳時中表示，目前定序出爐，包含警察人員、學生有外擴等都有相同定序，大致上還需要更多定序去判定是否為同一組定序，總體的感染源待查個案維持19條個案，其中新北萬里個案、三峽個案和花蓮護理師（案23529）為新個案尚未歸類仍待釐清。
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