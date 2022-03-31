喜宴群聚染疫 台中新增1例 林酒店傳清消1日

台中喜宴群聚染疫人數增加，台中也傳出有確診個案，市府下午3時將召開疫情記者會說明。從市府已貼出的記者會預告可知，目前新增確診人數僅1人，細節市府將在記者會說明。

據了解，因為有確診者足跡，台中市林酒店已宣布，今日中午12時至明日中午12時停業清消。下午入住的客人將全部取消，房客要退費或是延期都可。

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