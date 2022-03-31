大潭電廠承包商再增10例　陳時中：定序為BA2.3較擔憂

國內本土個案今日新增87例創新高，其中僅16例為陰轉陽個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前大潭電廠針對外包商900多人也已採檢，今日增加10例確診，且定序出來為BA2.3是眾多案件中較為擔憂，又已外包商B家新增個案最多。

而樹林的科技廠增加13例個案，有10位是工廠員工由陰轉陽性，2例是一位是已確診案23131的接觸者確診，列為案23521，另一位是已確診案22698的家人確診，列為案23383，目前整體案子看起來在控制之內。

台東卑南家庭群聚新增4人確診，皆為已確診案23264的同住家人確診，部分基因定序出爐，顯示與新北社區群聚定序是較相同，陳時中說，但實際是否為一條線傳播，還需要探討，但目前列為同一個定序。

新北中和大樓社區增加7人確診，從社區採檢站發現的有5位都有地緣關係，另外案23180是洗腎的相關病人，有2位女兒陪病也驗出確診，列為案23496、案23497。

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