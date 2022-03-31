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新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

4月1日起免隔離入新加坡 新航、酷航全面開放訂位

影／台中喜宴群聚延燒 林酒店休館一日訂房全退

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
台中林酒店突然宣布停業清消，民眾可延期或退費。記者黃仲裕／攝影
台中林酒店突然宣布停業清消，民眾可延期或退費。記者黃仲裕／攝影

台中林酒店驚傳有確診者足跡，今天上午在大門張貼公告緊急停業清消。業者表示，有80間客房原本預計今天要入住，但皆被通知需延期或退費。中午的歐式自助餐以及晚間社團聚餐皆透過窗口告知需要暫停。停業清消時間預計從今天中午十二點到明天中午十二點，會視疫情狀況彈性調整開業時間，損失目前尚未統計出確定的數字。

有民眾從台北下來中部探親，卻被臨時通知無法入住，嚇了一大跳，認為應該提早告知，但也認同業者處理方式。

台中林酒店驚傳有確診者足跡，業者張貼停業公告。記者黃仲裕／攝影
台中林酒店驚傳有確診者足跡，業者張貼停業公告。記者黃仲裕／攝影
台中林酒店驚傳有確診者足跡，業者緊急停業清消。記者黃仲裕／攝影
台中林酒店驚傳有確診者足跡，業者緊急停業清消。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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