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新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

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本土增87例、境外152例 皆創9個月來新高

聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
國內本土個案今日再創新高，指揮中心下午14時說明，左起為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
國內本土個案今日再創新高，指揮中心下午14時說明，左起為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內本土確診新增87例，距三天前單日83例，再創九個月來新高！且個案多在不同縣市群聚，境外移入個案增152例，距上次境外單日124例一樣創新高，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入與本土個案都創下新高，目前境外陽性率偏高，需要格外注意。

國內新增239例COVID-19確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入，有96例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

指揮中心表示，今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為72例男性、79例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(62例)、印尼(23例)、香港及泰國(各5例)、日本、新加坡、德國、荷蘭、韓國、以色列、菲律賓及美國(各2例)、南非、英國、巴基斯坦、中國、波蘭及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月18日至3月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,665例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,973,938例排除)，其中23,393例確診，分別為7,470例境外移入，15,869例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案23190)空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

87確診本土案例

▐ 集中個案

‧大潭電廠相關 10例
‧樹林科技廠群聚相關 13例
‧台東家庭群聚相關 4例
‧台中婚宴相關 9例
‧中和社區社群相關 7例
‧基隆小吃店相關 22例（累計91）

▐ 發散個案

‧台北B 中山區銀行員相關 3例
‧台北C 松山區看護雇主案相關 1例
‧新北C 三重業務員相關 1例
‧新北E 永和退休女性相關 1例（同餐廳）
‧新北H 萬里 1例
‧新北i 三峽 2例
‧桃園舞蹈老師相關 4例
‧花蓮A 護理師 1例

▐ 另外8例疫調中

‧高雄 1例
‧宜蘭 2例
‧新北 4例
‧桃園 1例

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
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圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
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新冠肺炎 COVID-19

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