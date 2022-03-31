基市警局驚爆群聚感染餐會 副市長和9名局處首長也出席

基隆市長林右昌出席市警局餐會，因頒獎給隔天確診的警官時沒戴口罩，目前居家隔離中。基隆市副市長林永發和9名市府局處長也有出席餐會，市府表示，這10人經風險評估，均列為自主健康管理對象，不用居隔。

基市府城市觀光及行銷處長曾姿雯今天上午說，市府團隊共有11人出席市警局24日晚間舉辦的餐會，隔天傳出受獎警官確診後，由衛生局疫調並評估與會人員風險高低。

她說，因為市府團隊的桌次和警局同仁桌次有間隔，沒有密切接觸，因此除林市長脫下口罩頒獎給確診警官，以較高標準實施居家隔離，林副市長和其他出席局處首長自主健康管理。

曾姿雯表示，列為自主健康管理對象的局處首長，都已至少做了2次PCR，目前結果都是陰性。他們除了做PCR，每天都要快篩陰性才能到市府上班。

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