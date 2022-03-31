喜宴群聚風暴擴大 台中傳有確診個案下午記者會說明

台中喜宴群聚風暴擴大，台中也傳出有確診個案，市府下午3時將召開疫情記者會說明。據了解，確診人數不只1人，目前匡列人數已近兩百人，細節市府將在記者會說明。

據了解，因為有確診者足跡，台中市林酒店已宣布，今日中午12時至明日中午12時停業清消。下午入住的客人將全部取消，房客要退費或是延期都可。

據知，目前約莫80間訂房全部取消，正在Buffet用餐的消費者約50、60人也都陸續被請離開。

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