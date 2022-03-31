參加餐會基市警4/4前每天快篩 今1人陽性送PCR採檢
基隆市警局2名會計職員28日確診，同單位匡列居家隔離的一名女性同仁，今天在家自行快篩呈陽性反應，已做PCR採檢。不含這名會計人員，市警局累計已有13人確診。
市警局今天表示，中央昨天公布共有12名在市警局任職同仁確診，今天新增少年警察隊1人確診，扣減染疫者中1人已外調，在職確診人數為12人。
市警局今天新增確診個案曾出席24日的餐會，27日PCR檢驗為陰性，28到30日連3天使用快篩試劑自行檢測，30日快篩結果顯示為陽性，依規定做PCR採檢確診。
警方說，已安排24日與這名同仁同桌人員、少年隊和婦幼隊所有同仁等密切接觸者PCR採檢，結果全數為陰性。
市警局依中央指揮中心指示，要求24日參加餐會同仁每天上班前，自行快篩到4月4日，陰性才可進入駐地執勤，今天並進行辦公室清潔消毒，避免傳染。
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