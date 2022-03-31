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新北板橋海山國小學生確診 班級停課到4/10

中央社 / 新北31日電

新北市政府教育局今天表示，板橋區海山國民小學1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），班級停課到4月10日，停課期間學生線上學習，學校環境依防疫程序消毒。

新北市府衛生局說，新增學生確診個案與相關疫情調查等，於下午疫情說明會一併公布。

新冠肺炎 COVID-19

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