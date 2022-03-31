快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

憂基隆疫情增長輩重症 醫籲有感冒症狀者PCR

中央社 / 台北31日電

基隆群聚疫情升溫，指揮中心將展開「類普篩」。衛福部專家、感染科醫師李秉穎認為快篩試劑準確度有限，呼籲基隆民眾如有感冒或呼吸道症狀應做PCR，避免增加老人重症風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，仍在監測期且感染源待釐清傳播鏈累計19條，個案分散在全台多個縣市。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎今天上午接受網路節目訪問時表示，因應疫情輕症化且疫苗涵蓋率提高，許多國家紛紛放棄嚴格的防疫措施、解除邊警管制，國內專家也有共識不再追求「清零」，而是要避免重症、死亡且不影響醫療收治量能，才會決議將入境檢疫從14天縮短至10天。

李秉穎說，根據當時推估，入境檢疫縮短至10天後，約有3%還在潛伏期的患者會進入社區，因此合理解封勢必帶來小規模流行，儘管各界希望和病毒共存，但當染疫個案一多起來又會感到緊張，確實有點矛盾，呼籲民眾未來應漸漸習慣疫情。

現階段目標必須要持續提高疫苗接種率，避免重症跟死亡率，李秉穎解釋，疫苗保護力雖然會隨時間降低，但預防重症的T細胞免疫不受影響，建議民眾還是要把疫苗打好打滿；至於是否打第4劑疫苗，專家會議還沒討論。

值得注意的是，基隆小吃店警局群聚至今累計68人染疫且個案足跡涉及八大場所，疫調難度大增，中央流行疫情指揮中心將發放快篩試劑展開「類普篩」。

李秉穎指出，指揮中心透過「類普篩」是想要盡量將可能染疫、活動力較高的年輕病例先找出來，以免傳染給老人或小孩，但他提醒，家用快篩試劑準確度有限，呼籲基隆地區民眾如果有感冒或呼吸道感染的症狀，還是應接受PCR採檢。

李秉穎說，相較國外大規模群聚都是多達上千人染疫，台灣目前只有數十人，還稱不上是疫情大爆發，但未來是否持續擴大仍有待觀察；他並指出，由於本土疫情升溫，近期專家對於「4月後入境檢疫再縮短至7天」出現意見分歧，未來恐怕得持續嘗試和病毒共存，想要下個月就出國，大概沒這麼快。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

憂社區大流行「小孩老人案例恐增」 基隆採類普篩因應

影／基隆類普篩被批雙標 陳時中嘆：時空背景完全不同

陳時中剛宣布基隆「類普篩」 基警再添1名警官確診

類普篩、普篩差在哪？陳時中開啟基隆模式 網友炸鍋了

相關新聞

有足跡！台中林酒店今宣布停業一天清消 80間房全取消

台中喜宴群聚風暴擴大，台中也傳出有確診個案，市府下午3時將召開疫情記者會說明。據了解，確診人數不只1人，目前匡列人數已近...

基市警局驚爆群聚感染餐會 副市長和9名局處首長也出席

基隆市長林右昌出席市警局餐會，因頒獎給隔天確診的警官時沒戴口罩，目前居家隔離中。基隆市副市長林永發和9名市府局處長也有出...

台東今再增5例確診 案23264一家四口全中

台東縣今再新增5例確診個案，全縣累計17例，其中，昨天案23264的兩個小孩、先生及婆婆今天也被篩檢確診，另一名50多歲...

竹縣確診+2例 5歲男童、護理師與確診者用餐中招

新竹縣今（31日）新增2例新冠肺炎本土確診個案，分別是1名就讀新豐鄉某私立幼兒園的5歲男童，以及湖口鄉某醫院1名護理師，...

憂社區大流行「小孩老人案例恐增」 基隆採類普篩因應

國內出現多點爆發疫情，指揮中心與地方下令針對基隆進行「類普篩」。中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人李秉穎表示，目前專家都...

參加餐會基市警4/4前每天快篩 今1人陽性送PCR採檢

基隆市警局2名會計職員28日確診，同單位匡列居家隔離的一名女性同仁，今天在家自行快篩呈陽性反應，已做PCR採檢。不含這名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。