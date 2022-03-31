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中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市中和公寓群聚案延燒，指揮中心已將該棟公寓清空，並在門口拉起封鎖線。圖／聯合報系資料照（記者黃義書攝影）
新北市中和公寓群聚案延燒，指揮中心已將該棟公寓清空，並在門口拉起封鎖線。圖／聯合報系資料照（記者黃義書攝影）

本土疫情延燒，其中新北中和某社區出現同棟公寓多人染疫的現象，連指揮官陳時中都曾直言「有點奇怪」，精神科醫師潘建志認為，恐怕還是與「管道間的空氣／氣溶膠傳染」有關，並點出台灣建築一項特色，「可能變成台灣獨有的防疫破口」。

國內疫情近日多點爆發，其中新北中和公寓一案連日來已有16人確診，其中8人住在同一棟公寓，潘建志醫師認為，該案可能還是經由「管道間的空氣／氣溶膠傳染」，如同香港最近流行的BA.2變種病毒株，一開始也是由社宅大樓垂直空氣感染傳播。

他進一步指出，中和一案還附有一項台灣特色「頂樓加蓋」。他表示，頂樓加蓋後，管道間不通風，因此只要有一位住戶染疫，病毒可能就會因確診者洗澡或上廁所，開始在公寓各戶間飄來飄去，而從衛星照片和Google街景圖來看，該公寓的5樓被加蓋成住戶，原先頂樓的管道間通風口也許就因此被封住了。

由於台灣許多老舊公寓都有「頂樓加蓋」的問題，違建多到抓不勝抓，現在可能變成「台灣獨有的防疫破口」。潘醫師建議應盡快將管道間牆洞確實補好，並在廁所換氣扇止回閥較佳的機種，以徹底防止空氣回流。

台大公衛學院教授陳秀熙也建議，進出公寓、社區要記得口罩戴好、回家時勿觸摸大門門把及開關按鈕，若有接觸要立即用酒精消毒雙手，樓梯間窗戶應保持通風，住家環境應定時以酒精擦拭、消毒，並注意監控個人身體狀況，如有流鼻水、咳嗽等身體不適症狀，應盡速就醫。

中和公寓相關今再增5人，目前累計有16人確診，其中8人同一棟公寓。圖／新北衛生局提供
中和公寓相關今再增5人，目前累計有16人確診，其中8人同一棟公寓。圖／新北衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 潘建志 陳秀熙

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