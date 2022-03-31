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基隆封籃球場不封廟口夜市、崁仔頂魚市？網：怕北部海鮮全斷貨

聯合新聞網 / 綜合報導
基隆新冠肺炎疫情延燒，連帶影響基隆廟口夜市生意。圖為上周日中午廟口夜市人潮稀稀落落景象。記者蘇健忠攝影／報系資料照
基隆新冠肺炎疫情延燒，連帶影響基隆廟口夜市生意。圖為上周日中午廟口夜市人潮稀稀落落景象。記者蘇健忠攝影／報系資料照

基隆市疫情升溫，基隆市政府教育處昨(30)日晚間宣布，為確保師生安全，基隆市各級學校即日起強化防疫措施，並視疫情滾動修正，包括各級校園室內外場地暫停對外開放、市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天、非必要之體育賽事暫停辦理等。

疫情拉緊報，基隆校園上緊發條，但當地最知名的觀光夜市廟口夜市卻照常開放。網友在ptt八卦版提問，「基隆封球場不封廟口夜市、崁仔頂的邏輯是？」他表示市長宣布封球場、主因是國中生群聚籃球場感染，但「基隆最危險的不就是廟口夜市、崁仔頂？封球場不封夜市、市場?？這好像怪怪的？風險控管不是這樣做的吧?」引起熱烈討論。

網友笑，「當初桃園拆籃框的成效，大家有目共睹」、「類封鎖」、「類邏輯」、「類防堵」、「人家有精密的計算，怎算的我就不太清楚了」。也有人疑惑，「銀河小吃店就在廟口，不封的邏輯在哪？」

有網友點出真相，「夜市有經濟，關掉會惹民怨，跟旗津沒兩樣啊」、「還是這句 ，防疫與經濟取得平衡」、「廟口封掉，年底還用選嗎」、「廟口夜市多少票？籃球場多少票？」、

圖為基隆崁仔頂魚市場高規格防疫，攤商及採買者強制戴面罩。記者游明煌攝影／報系資料照
圖為基隆崁仔頂魚市場高規格防疫，攤商及採買者強制戴面罩。記者游明煌攝影／報系資料照

網友點出崁仔頂魚市場的重要性，「去年515也沒封崁仔頂，515基隆夜市有封一陣子倒是」、「封了北市海鮮餐廳會出事」、「崁頂魚市=海鮮業的西螺果菜市場」、「這個封起來，北部海鮮會全部斷貨」。

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