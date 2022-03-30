快訊

不允許孩子叫具俊曄爸爸 汪小菲暴走開嗆原因曝光

台東染疫者曾到台南進香 匡列67人篩檢

中央社 / 台南30日電

台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，但台東縣1名女性個案曾在26、27日在台南市有活動足跡，匡列67名接觸者，66人初檢陰性，1人結果未出。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，台東縣60多歲女性本土個案23083，因參加初鹿協天府進香活動，26、27日到台南市南鯤鯓代天府，兩日晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，28日經村長通知配合採檢，報告結果為陽性，Ct值17.7。

台南市衛生局指出，案23083於台南市足跡共匡列67名相關接觸者，66人檢驗報告為陰性，剩餘1人結果未出。

台南市衛生局指出，今天邀集南區傳染病防治醫療網等相關單位及各專責醫院專家，召開即時線上協調指揮中心會議，會中決議台南市政府各機關單位自即日起到4月6日，避免參加不必要的餐會，以及醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施到4月17日，除例外情形皆禁止探視。

台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心公布今天新增56例本土個案，且多縣市不明感染源的疫情威脅存在，台南也必須防疫趨嚴、謹慎面對。

台南市衛生局長許以霖表示，目前台南14家專責醫院的員工、外包人員和固定服務志工等相關人員，疫苗基礎劑接種率皆達9成以上，呼籲相關人員應加強第3劑接種，提升保護力。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園增9本土 包含國軍、高中生、舞蹈老師

桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

疫情北中南延燒 零星個案多到陳時中忍不住喊「很亂」

竹市3名確診個案 迪卡儂新竹店、小蒙牛晶品城店有足跡

相關新聞

網傳台南永康里長居隔引恐慌 衛生局晚間緊急澄清

疫情升溫，雖然多數的人都已經打了疫苗，但是仍然引發社區民眾的擔憂，今天網路社群傳出一名台南永康區里長，因為接觸確診者而被...

陳時中宣布基隆進行類普篩 王必勝最新解釋「類」意涵

因應基隆疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今宣布，基隆將進行「類普篩」找出社區潛在感染源。衛福部醫福會執行長王必勝日前就到基...

指揮中心宣布基隆36萬人類普篩 「還可推展到其他縣市」

基隆疫情持續擴大，今日再新增19例確診個案，且疫情尚未收斂。中央疫情指揮中心指揮官陳時中下午召開完疫情記者會急趕往基隆視...

怎麼罰？柯文哲、黃珊珊唱歌沒戴口罩 北市衛生局說明

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊被檢舉脫口罩唱歌，柯文哲表示「依法就罰」，指揮官陳時中稍早指出，是否開罰應由地方來認定；另有...

林右昌：社區有病毒在傳播 增20例基隆群聚擴大足跡曝

基隆群聚相關今天暴增20例，疫情已有擴大趨勢，部長陳時中說，疫情沒有收斂的情況。市長林右昌今天下午透過視訊主持防疫說明會...

北市公布確診者足跡 曾去麥當勞、全聯、台銀館前分行

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今日新增4例本土及26例境外移入，年齡介於10多歲至60多歲之間，19名男性，11名女性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。