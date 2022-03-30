台東染疫者曾到台南進香 匡列67人篩檢
台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，但台東縣1名女性個案曾在26、27日在台南市有活動足跡，匡列67名接觸者，66人初檢陰性，1人結果未出。
台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，台東縣60多歲女性本土個案23083，因參加初鹿協天府進香活動，26、27日到台南市南鯤鯓代天府，兩日晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，28日經村長通知配合採檢，報告結果為陽性，Ct值17.7。
台南市衛生局指出，案23083於台南市足跡共匡列67名相關接觸者，66人檢驗報告為陰性，剩餘1人結果未出。
台南市衛生局指出，今天邀集南區傳染病防治醫療網等相關單位及各專責醫院專家，召開即時線上協調指揮中心會議，會中決議台南市政府各機關單位自即日起到4月6日，避免參加不必要的餐會，以及醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施到4月17日，除例外情形皆禁止探視。
台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心公布今天新增56例本土個案，且多縣市不明感染源的疫情威脅存在，台南也必須防疫趨嚴、謹慎面對。
台南市衛生局長許以霖表示，目前台南14家專責醫院的員工、外包人員和固定服務志工等相關人員，疫苗基礎劑接種率皆達9成以上，呼籲相關人員應加強第3劑接種，提升保護力。
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