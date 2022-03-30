加強查察特定娛樂場所防疫 北市4月1日起施行

國內COVID-19本土疫情升溫，台北市產業局今天指出，4月1日起將加強查察特定娛樂場所如酒店等防疫作為，包含已復業舞廳等69家、萬華區業者172家，業者應遵守實聯制等措施。

台北市產業發展局表示，配合中央流行疫情指揮中心3月27日要求加強歌廳、舞廳、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、三溫暖）等特定娛樂場所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，並從4月1日至30日施行。

產業局指出，經統計已核准復業酒家、酒吧、舞廳、舞場、夜店、三溫暖等共69家，及萬華區有172家業者，4月1日起應遵守4項規定。

產業局發布新聞資料表示，包含進入場所顧客，應提供接種3劑疫苗證明及實聯制，有呼吸道症狀或出現發燒狀況等不得進入。從業人員（含流動工作人士）皆應接種2劑或第3劑疫苗，否則不能提供服務。

產業局指出，從業人員（含流動工作人士）至4月30日，每週進行1次快篩，陰性才能提供服務。從業人員（含服務員、櫃檯、清潔員、行政及流動工作人士等），應造冊及訂定健康監測計畫，並設置有異常狀況追蹤處理機制。

產業局表示，將不定期派員查察相關場所防疫措施，讓民眾安心消費，若查獲業者違反規定，將以違反傳染病防治法規定，裁罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

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