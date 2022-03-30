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新北確診者足跡 多家連鎖賣場及便利商店

中央社 / 新北30日電

新北市今天新增17例確診，其中15例居隔期間陰轉陽或採檢陽性，實際新增2例。市府公布相關公共足跡，遍及雙和等行政區，包括多家餐廳、連鎖賣場、便利商店、郵局等。

新北市長侯友宜下午在防疫應變會議指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例17人，其中9人被匡列居家隔離採檢陽性，6人與樹林科技廠案相關居隔時陰轉陽，實際新增2例。

侯友宜表示，目前共匡列接觸者198人、居家隔離63人；新北市列管中的居家隔離人數為1199人，今天可以解除隔離者有38人。

市府公布確診者新北市公共場所足跡，案23183在26日、27日去過西提牛排新店民權店、7-11景安門市、家樂福中和店，還去過中和區復興路上的金天中樂透彩券行。

案23184在26日、28日和29日去過大潤發碧潭店、美廉社永和保安店，並逛過中和區景新街的南勢角景新街傳統市場，另還去過永和區保安路上的小吃店。

案23185在25日、26日去過新莊區新泰路上的合家日式涮涮鍋、家樂福中平店。

案23274在25日至27日這3天去過福圓號景安門市、7-11的新店區玫瑰門市、中和區得晴門市。

至於案23127、案23170、案23171、案23181、案23182、案23269在25日至29日期間，分別去過中和區、土城區的多家餐廳、便利商店、郵局、銀行及生活百貨等。

另還有一名外縣市確診個案23022，曾在27日中午到汐止區的寬和宴展館參加婚宴。

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