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新竹市增一家3人確診 母親曾有確診者接觸史

中央社 / 新竹市30日電

新竹市今天新增3名確診者，其中案23262因曾與確診者互動時疑似未戴好口罩遭到感染，其兒子案23188當時也同處一室，因此同住女兒案23263也遭感染。

新竹市政府衛生局下午發布新聞稿說明，竹市今天有3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，案23262（母）為新竹縣移工群聚案延伸，因其確診再延伸為家庭群聚，案23263（女兒）、案23188（兒子）等同住家人共3人確診。

竹市府衛生局長吳欣席於稿中表示，新竹縣昨天公布的確診者案23086為大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案的宿舍保全人員，25日曾到案23262所任職的竹縣某公司面試，雙方有接觸史。

吳欣席指出，案23262與案23086接觸約有15至20分鐘面試面談，過程中疑似未完整戴好口罩、露出口鼻因此造成傳播，而當時案23262的兒子案23188也在同辦公室內。

吳欣席表示，案23262、案23188分別於28、29日出現發燒痠痛等症狀，前往就醫、後續採檢，皆於今天確診，市府緊急匡列採檢與其接觸家人，就讀關東國小的女兒案23263也確診，目前3人都已於醫院治療。

吳欣席表示，案23262為40多歲女性、任職於竹縣某公司，其兒子案23188不足10歲、就讀於新竹縣學校，女兒案23263為10多歲的竹市關東國小學生，3人皆居住新竹市。

吳欣席指出，目前匡列居家隔離者包括同住家人1名，關東國小密切接觸之師生109人、公共場所接觸者36人、補習班師生16人，共匡列居家隔離162人。

新竹市政府表示，上午關東國小師生在醫療人員協助下，已於完成2071人PCR（核酸檢測）採檢，學校即日起停課至4月10日。

新冠肺炎 COVID-19

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