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疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

社區風險增加 唱歌、餐敘離開座位皆須戴口罩

中央社 / 台北30日電

國內COVID-19本土疫情有升溫趨勢，社區風險增加，但近日陸續傳出有公眾人物歡唱、餐敘沒戴口罩情形，指揮中心重申，不論是唱歌或餐敘離開座位，皆須遵守戴口罩規定。

中央流行疫情指揮中心今天表示，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢，指揮中心均滾動式調整戴口罩相關規定，今年1月9日至2月28日，因桃園機場、遠雄自貿園區及高雄港等感染事件，即加嚴戴口罩規定。

指揮中心日前針對運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，目前恢復為須戴口罩。

後因考量疫情趨緩，自3月1日至3月31日，雖增加免戴口罩例外情形，但唱歌維持須戴口罩；因應嘉義婚宴感染事件，自3月22日起，宴席規定「不得離桌進行敬酒/茶等社交互動」防治措施，如離開座位亦須戴口罩。前述措施經評估近期國內疫情社區風險增加，自4月1日至4月30日，維持不變。

指揮中心重申，COVID-19疫情變化快速，相關防疫措施須隨時依據疫情狀況調整，以即時因應，故戴口罩等相關規定亦會有所變動。各項規定指揮中心及各地方政府均透過記者會、新聞稿及相關公告等方式宣布，請民眾務必配合，共同維護社區安全。

新冠肺炎 COVID-19

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