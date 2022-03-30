快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

公費快篩試劑非直接免費領用 醫師評估才可發放

中央社 / 台北30日電
莊人祥說，民眾領用須經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象。圖／指揮中心提供
莊人祥說，民眾領用須經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天表示，公費快篩試劑非直接免費領用，必須經醫師評估後，才可發放，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非快篩試劑發放對象。

由於近期本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清群聚事件，指揮中心昨天公布，增加公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑定點診所，並提供社區採檢院所分布。因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗。

但有民眾誤解社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑方案，為直接免費領用一事，指揮中心發言人莊人祥今天下午重申，該方案為強化社區風險監測，並依據科學資料評估篩檢效益後，發放對象規定為具有呼吸道等症狀且於定點診所掛號看診病患，由醫師評估後才可發放試劑。

莊人祥說，民眾領用須經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象；另外，若幼兒陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可代家人領取。

莊人祥呼籲，家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等，為維護大眾健康，亦請民眾取得公費快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

延伸閱讀

獨／疫苗救濟最高金額出爐 北市AZ接種後死亡核予600萬

本土個案暴增！連假防疫不緊縮 口罩政策不放寬

逐步解封加強自主應變 企業「防疫長」出列

林右昌接觸確診警隔離三日民眾喊不公 指揮中心回應

相關新聞

樹德科大2教授商務會所吃飯確診 校方將依相關規定議處

高雄樹德科技大學2名教授25日因北上開會，與確診的海洋大學男老師餐敘接觸後PCR確診，樹德科大表示，2名教授回高雄後未進...

宜蘭今無新增確診 公布2染疫舞蹈老師足跡

宜蘭縣今天沒有新增確診案例，不過有外縣市染疫者足跡。縣府下午公布案23258、未有案號舞蹈老師的相關足跡。

桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

桃園近日再傳新冠肺炎疫情，市府稍早公布近日個案疫調足跡共20處，除了多家餐廳，賣場、納骨塔、SPA三溫暖和郵局銀行都上榜...

竹市3名確診個案 迪卡儂新竹店、小蒙牛晶品城店有足跡

中央流行疫情指揮中心今公布竹市新增3名確診，新竹市衛生局長吳欣席說，市府接獲通知，竹市有3名確診個案，案23262（母）...

南投公布台東確診者進香足跡 2鄉鎮全面清消

南投縣傳出通報確診個案活動史，來自台東縣67歲的案23083確診者，3月25至27日參加南投進香活動，不但曾到竹山鎮紫南...

中和公寓群聚陳時中竟報錯門牌號碼 衛福部向民眾致歉

新北市中和公寓爆發群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨爲解釋疫情，卻說出該公寓部分地址。立委江永昌今於立法院社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。