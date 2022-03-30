公費快篩試劑非直接免費領用 醫師評估才可發放

中央流行疫情指揮中心今天表示，公費快篩試劑非直接免費領用，必須經醫師評估後，才可發放，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非快篩試劑發放對象。

由於近期本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清群聚事件，指揮中心昨天公布，增加公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑定點診所，並提供社區採檢院所分布。因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗。

但有民眾誤解社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑方案，為直接免費領用一事，指揮中心發言人莊人祥今天下午重申，該方案為強化社區風險監測，並依據科學資料評估篩檢效益後，發放對象規定為具有呼吸道等症狀且於定點診所掛號看診病患，由醫師評估後才可發放試劑。

莊人祥說，民眾領用須經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象；另外，若幼兒陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可代家人領取。

莊人祥呼籲，家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等，為維護大眾健康，亦請民眾取得公費快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果。

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