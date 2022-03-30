不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北公布西提、多家量販店

各縣市疫情持續爆發！今（30）日公布國內新增56例本土、107例境外移入。各縣市將陸續公布個案足跡，聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日個案稍微比較多，相較於前兩天有80幾例是工地案例多，屬同一個場域。今日本土個案是屬於散發個案，有居隔中陰轉陽個案有8例。

新北市今天新增2個案，新北市衛生局公布確診者足跡，分別去過西提牛排、大潤發、家樂福、全聯、瓦城、郵局、全家便利商店等地點。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

高雄市衛生局公布基隆市確診個案23277在高雄足跡，在3月28日搭乘高鐵0165車次，晚間11點分5抵達高雄，座位是第4車廂10A，他3月29日出現症狀，至診所就醫轉診醫院住院並採檢陽性。

高市衛生局今天公布一名基隆確診男子的足跡。記者王昭月／翻攝

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