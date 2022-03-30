台東確診者南投進香 紫南宮、受天宮有足跡

台東COVID-19確診個案23083於25日至27日參加初鹿協天府進香，足跡包含南投竹山紫南宮、松柏嶺受天宮，並在餐廳、飯店用餐，密切接觸者6人PCR採檢陰性，飯店人員採檢中。

部分縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣衛生局疾病管制科今天發布訊息表示，彰化縣和美鎮一對經營寵物用品公司的夫婦確診，23日曾至南投市某公司，衛生局已匡列全公司員工接觸者12人，執行PCR核酸檢測皆陰性，1人居家隔離、11人採自我健康監測。

另外，衛生局指出，案23083於3月25日至27日參加台東初鹿協天府進香活動，25日曾到竹山紫南宮拜拜，當天在名間鄉金瑞興餐廳吃晚餐後，到名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓住宿，26日在名間鄉翔禾大飯店吃早餐，用餐後離開南投，已完成疫調，密切接觸者6人PCR採檢陰性。

衛生局表示，翔禾大飯店工作人員採檢中，此案足跡包含竹山紫南宮、松柏嶺受天宮、金瑞興餐廳、翔禾大飯店，衛生局通知業者完成環境清消，並自主健康監測，衛生局著手再安排環境清消，也請足跡重疊者自我健康監測，若不適速通報衛生局並就醫。

南投縣衛生局長陳南松表示，接種疫苗是避免感染COVID-19及降低重症、住院或死亡最有效方法，4月2日、4月4日、4月5日分別在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮設假日接種站，民眾務必在返鄉掃墓、外出旅遊前或連假期間「打滿」疫苗。

陳南松表示，這次通知對象為12歲到17歲尚未接種第1、2劑民眾及18歲以上尚未接種第3劑民眾，共6萬3971人，採明信片通知，民眾接獲通知後至指定地點接種，若當天無法到場，也可持單前往合約醫療院所施打，呼籲符合資格者務必接種疫苗。

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