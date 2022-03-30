4月起強化特定娛樂場所防疫 竹縣警加強臨檢稽查

中央宣布自4月起強化特定娛樂場所之防疫作為，新竹縣警局今日指出，警方已於3月28日起動員警力，執行「特定娛樂場所防疫稽查專案勤務」，針對轄內特定娛樂場所從業人員及顧客，宣導強化防疫措施，並核對疫苗接種證明及實聯制落實情形，對於未提供疫苗接種證明者予以勸導，防堵疫情傳播鏈蔓延。

中央流行疫情指揮中心指出，因應近期新增數起不同場域且感染源待釐清的群聚事件，顯示社區傳播風險上升，宣布自4月1日至4月30日，將強化歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)等特定娛樂場所之防疫作為。

新竹縣警局表示，為防止高風險娛樂行為引發群聚感染，警局將縣內特定營業場所列入重點臨檢場所，再次提醒民眾應提供至少接種3劑疫苗證明，才能進入特定娛樂場所。

特定營業場所的工作人員也都要接種疫苗2劑且滿14天，若是第2劑滿3個月者，應接種第3劑，且即日起至4月30日須每周進行1次快篩，陰性者始得提供服務。縣警局表示，警方將嚴正執法，力守防疫陣線。 中央宣布自4月起強化特定娛樂場所之防疫作為，新竹縣警局今日指出，警方已於3月28日起動員警力，執行「特定娛樂場所防疫稽查專案勤務」。圖／新竹縣警局提供 中央宣布自4月起強化特定娛樂場所之防疫作為，新竹縣警局今日指出，警方已於3月28日起動員警力，執行「特定娛樂場所防疫稽查專案勤務」。圖／新竹縣警局提供

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