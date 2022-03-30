確診者曾赴竹子湖農園店家 北市：清消停業1天
台北市產業局表示，新北三重女業務相關個案（案23084）27日曾赴陽明山竹子湖用餐，附近路段已清消，確診者到過農園及店家，3家業者外場人員檢驗為陰性，今天停業。
台北市政府衛生局昨晚公布7名外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，其中新北三重女業務相關個案（案23084）曾去過南港展覽館、吉園葡花園野菜餐廳等處。
北市府產業發展局今天指出，案23084在27日下午曾停留陽明山竹子湖用餐，環保局已清消竹子湖路，確診者足跡曾到過農園、店家，共3處，業者已自行清消、停業1天。
產業局新聞資料表示，確診者足跡曾到過農園、店家的外場從業人員PCR檢驗皆為陰性，業者今天停業，明天正常營業，屆時民眾可上山賞花，並提醒上山賞花仍應遵守防疫規定，維護自身及他人安全。
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