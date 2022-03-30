高雄今+1化工廠陰轉陽 陳其邁要求8大行業防疫加嚴

海大教師因出入八大行業場所，造成疫情擴散，對此高雄市長陳其邁今早參加亞馬遜AWS雲端聯合創新中心啟動前表示，高雄今天再增一例，是居隔期間陰轉陽，雖暫無社區傳播風險，但針對八大行業場所，要求三劑疫苗一定要打好打滿，且至4月30日前都要快篩，希望業者配合。

陳其邁說，高雄前天起已針對八大行業場所聯合稽查及輔導，希望業者配合，目前台灣社區A仍有零星感染個案，他也注意到新北有些公寓上下連棟大樓及各縣市，都有不明感染源個案傳出，代表社區風險增加，高市只要密閉空間沒帶口罩，相對風險高的地方，提醒市民防疫措施務必落實。

高雄前鎮小型化工廠群聚案，爆發至今含今天這一例，累計已經26例。

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