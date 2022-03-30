聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄今+1化工廠陰轉陽 陳其邁要求8大行業防疫加嚴
海大教師因出入八大行業場所，造成疫情擴散，對此高雄市長陳其邁今早參加亞馬遜AWS雲端聯合創新中心啟動前表示，高雄今天再增一例，是居隔期間陰轉陽，雖暫無社區傳播風險，但針對八大行業場所，要求三劑疫苗一定要打好打滿，且至4月30日前都要快篩，希望業者配合。
陳其邁說，高雄前天起已針對八大行業場所聯合稽查及輔導，希望業者配合，目前台灣社區A仍有零星感染個案，他也注意到新北有些公寓上下連棟大樓及各縣市，都有不明感染源個案傳出，代表社區風險增加，高市只要密閉空間沒帶口罩，相對風險高的地方，提醒市民防疫措施務必落實。
高雄前鎮小型化工廠群聚案，爆發至今含今天這一例，累計已經26例。
疫情快報
▪【疫情專題】3月29日新增本土33例、境外移入63例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言