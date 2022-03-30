高雄新增1例確診 陳其邁：無社區傳播風險
高雄市長陳其邁上午表示，高雄市今天新增1例COVID-19本土確診個案，為居家隔離期間陰轉陽，沒有社區感染風險。
陳其邁上午出席「高雄AWS雲端聯合創新中心」啟動儀式，會前接受媒體聯訪時表示，今天高雄不會召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，但今天有新增1例本土確診個案，屬於居家隔離期間陰轉陽，沒有社區傳播風險。
陳其邁並重申，八大行業原則就是要3劑疫苗打好打滿，並在4月30日前每週快篩，高雄已展開聯合稽查與輔導，希望業者能夠配合。
陳其邁說，這段期間，台灣有一些零星社區感染個案，代表社區風險增加；如在密閉空間沒有戴口罩，風險都相對比較高，所以提醒市民必須落實防疫措施。
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