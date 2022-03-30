宜蘭羅東國中有教師確診 全校師生快篩
宜蘭縣羅東國中昨晚有教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方今天已針對全校師生進行快篩及PCR採檢。
校方表示，篩檢完成若為陰性，由導師聯繫家長帶回家自我健康監測。後續是否停課，由衛生單位評估。此外，原訂今天第一次定期考暫停。
宜蘭縣政府衛生局表示，目前持續進行疫調、篩檢及彙集相關資料中，下午3時會召開記者會說明。
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