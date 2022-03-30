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國內本土疫情連環爆 專家「病毒進來是好事」：當前這1事最重要

聯合新聞網 / 綜合報導
銀河小吃店疫情蔓延基隆警界和校園，多名警界人員確診。記者林澔一／攝影
銀河小吃店疫情蔓延基隆警界和校園，多名警界人員確診。記者林澔一／攝影

國內本土疫情多點爆發，不明感染源事件不斷增加，指揮中心統計目前已經有17條待釐清的傳染鏈，不過現階段防疫作為仍是維持現狀。中研院生醫所兼任研究員何美鄉觀察這波疫情則認為「不緊張」，目前重點已經不是疫調，以香港來看，重要的是「應變計畫」。

何美鄉在節目「有話好說」指出，她認為這波疫情「不緊張」，病毒進來是好事，某種程度可以把Omicron當成第四劑疫苗，先提是要先打完三劑，「現階段沒有一個國家可以免於新冠病毒的傳播跟感染，我們原來只想用疫苗預防、圍堵病毒，但目前就算打了3劑疫苗，最好的狀況效果也只有70-80％，又快速的每個月降10％，4個月打下來，有人已經從70％降到只有40％保護力」。

何美鄉進一步說，「不要說是人定勝天，這樣的疫調我都懶得做的了」，現在已經重點已經不是疫調，而是做好防疫，為可能暴增的確診來做準備，從香港來看，已經進入到第五波，排除疫苗施打，香港最大的問題就是「沒有應變計畫」，她認為「如果我是疫調負責人，就不會去查」，應該要把力氣放在「組織」這件事。

何美鄉也舉新加坡為例子，根據調查有99.7％的確診者為輕症，與台灣現階段染疫者情況非常類似，「要懂得怎麼去分流病人」，譬如75歲以上的老人、或是有慢性病的、3歲以下的小孩、還有孕婦，這幾個大的方向，如果有確診就要特別注意和追蹤。

何美鄉說，其他輕症確診者「就放在家裡」，台灣人可能會不習慣，所以要做好基層醫療的溝通管道，也包含了分配的社區醫療，也要適時的打電話關心，因為台灣人習慣要看醫生，這些事情都要先準備好。

新冠肺炎 COVID-19

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