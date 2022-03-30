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基隆2警確診隱瞞足跡造成防疫破口 從重究責

中央社 / 基隆30日電

基隆市警局第一分局汪姓員警不假外出，偕同第二分局林姓員警深夜至銀河小吃店與女子飲宴染疫，且汪員和林員在疫調時隱瞞足跡，導致多名同仁染疫，警方將從重究責。

基隆市警察局今天發布新聞稿表示，經調查後發現，汪員夜勤不假外出，偕同林員深夜至小吃店與女子飲宴，且確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，汪員和林員對疫調隱瞞不實，導致多名同仁染疫，形成防疫破口，已嚴重影響警譽，將秉持不輕縱、不護短原則，從重追究當事人責任，並再深入瞭解有無不正常感情交往情事，查實後依相關規定辦理。

市警局指出，當前重點為維護全體警察同仁健康，已實施全面篩檢並妥適分配勤務，內政部警政署並即時調派基隆港務警察總隊警力支援治安及防疫工作，各項警政服務不中斷，請市民不用擔心。

新冠肺炎 COVID-19

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