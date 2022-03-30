新冠病毒擴散全台「確診人數非重點」 醫喊話這一步才是關鍵

台灣本土新冠肺炎疫情多點爆發，至昨（29）日已有17條不明傳染鏈待釐清，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現在的重點並非感染人數的多寡，應要讓「演變成重症患者可以得到適當的醫療照顧」。

本土疫情從24日至29日止，6天已累積200例，除了有17條待釐清的傳染鏈，其中8條更是3人以上的多人群聚。謝宗學在臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，雖然疫情仍以北台灣為主、南台灣次之，但東部和中部也開始有相關疫情發生，「表示病毒隨著人流的移動逐漸擴展至全台。」

他提到，如今Omicron確診者的無症狀和輕症人數比例較高，病毒會更難防堵，認為現在的重點不是感染人數的多寡，「而是整備醫療量能物資和確實執行輕重症分流，讓演變成重症患者可以得到適當的醫療照顧。」

如何讓重症率變低呢？謝宗學仍認為跟疫苗覆蓋率有關。從《聯合新聞網》28日為止的疫苗覆蓋率來看，不管是65至74歲，或是75歲以上長者，第2劑各自只有83.7%和70.9%。他認為65歲以上的長者兩劑疫苗覆蓋率仍然不到9成，「這是目前最值得擔心的部分。」萬一疫情真的擴散到無法控制，「這一成多沒有接種疫苗基礎劑的長者將對醫療體系產生極大的衝擊。」呼籲國人應盡快接種第3劑追加劑，做好準備，「我們終將面對病毒海嘯來襲的最後考驗。」

從《聯合新聞網》28日為止的疫苗覆蓋率來看，不管是65至74歲，或是75歲以上長者，第2劑各自只有83.7%和70.9%。（圖／聯合新聞網）

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