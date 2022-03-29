全台群聚連環爆 雲警今晚大動作稽查八大場所防疫措施

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
雲警今晚大動作，會同衛生局稽查縣內八大場所防疫措施。記者黃于凡／翻攝
雲警今晚大動作，會同衛生局稽查縣內八大場所防疫措施。記者黃于凡／翻攝

中央流行疫情指揮中心宣布，即日起出入特定娛樂場所，必須提供接種3劑疫苗證明，工作及從業人員皆應接種2劑疫苗且滿14天。雲林縣北港分局長蔡培元今晚9點親率員警，與縣政府建設處、衛生局，針對轄內易造成民眾群聚感染的封閉式娛樂場所，執行專案巡檢。

蔡培元表示，特種營業場所人員出入複雜，容易變成防疫破口，警方今晚配合縣政府建設處及衛生局人員實施臨檢，針對轄內易造成群聚感染的店家，如KTV、小吃部、電子遊戲場等娛樂場所實施臨檢，稽查業者有無落實顧客實名登錄、民眾有無佩戴口罩，並查看是否有違反居家檢疫或隔離的人，期防堵疫情缺口，確保業者與消費者都有確實遵守防疫規定。

蔡培元也說，鑒於近日發生基隆警群聚感染事件，北港分局已依警政署防疫規定，全面強化防疫措施及相關應變機制，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制。

雲警今晚大動作，會同衛生局稽查縣內八大場所防疫措施。記者黃于凡／翻攝
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