中和個案遭公布地址「xx巷xx弄」 鄉民熱議：其他縣市都住山洞？

新北市今（29）日新增11例本土個案，其中與「中和公寓」確診相關有7人，指揮中心更罕見公布該棟公寓的詳細地址，包括76巷9弄、11弄的5號二樓等都被揭露。就有PTT網友發文表示，CDC的這次作法太過份，「之前不肯公開公司名、醫院名，這次是怎樣？」貼文一出，引來大批網友正反兩面的討論。

指揮官陳時中29日公布中和某社區新增7名個案，其中有6人都住在同一棟，更公布了該公寓地址，案22639居住在76巷11弄7號5樓、案22598居住76巷9弄，其餘確診者則居住在11弄7號一樓、5號二樓、7號二樓，有兩人則住在5號一樓及5號三樓。

由於指揮中心先前說明確診個案位置時，不會很清楚透露，只會概述一個區域範圍，因此有記者詢問，為何這次說得這麼仔細？陳時中表示，公布後大家比較容易知道個案間的關聯，以前是在區域內東一個、西一個，都在同一範圍，且也有7-11重疊，連一連知道那幾棟滿密集的。

不過此做法掀起PTT網友熱議，有些人認為公布地址很雙標，「既然公布這麼好，之前幹嘛都不公布」、「全台灣只有新北有地址，其他都住山洞？」、「反正明示鄰居自己看著辦，我阿中敬禮了」、「疫調內部自己知道就好，我想不透公布的理由」、「有想過住在這裡的居民嗎？被隔離確診已經不好受，還被公開地址」。

但也有網友幫CDC緩頰，「保密被罵公開也被罵，北部人真傲嬌～」、「公布才好啊，民眾可以閃遠點」、「只要把前幾天案例補上，我就不說雙標」、「公布住址這件事本身沒做錯吧？錯的大概只有雙標吧？足跡店家都被公布了，確診者住址為何不能公布？附近住戶非但不會埋怨反而只有感謝吧。否則誰知道自己身邊有這些確診者？」

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