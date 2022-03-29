基隆確診員警住板橋、染疫教師住新莊 新北擴大疫調
新北市今天新增11例確診個案，除了中和某公寓爆群聚，全棟採檢6例確診，另與基隆群聚有關的家住板橋的基隆員警及家住新莊的教師都確診，現正擴大疫調中。
新北市長侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，新北今天新增11例，2例新增及9 例居隔陰轉陽。衛生局也公布相關足跡並呼籲民眾注意自我健康狀況。
他表示，因2確診者足跡重疊在中和某同棟公寓，除有1戶2人未採檢，其餘12戶29人中有6人採檢陽性，6人中有3人是同家人，其他3人同棟不同戶，同住家人中有一個5歲幼兒。大樓已清空、清潔消毒，住戶也送集中檢疫隔離。
侯友宜表示，除了已匡列隔離採檢陽性的9人外，另有2例新增確診，分別是案23076為60多歲女性，因頭痛、肌肉痠痛症狀，就醫採檢PCR陽性，居住永和區；案23124為40多歲男性，因有喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，居住淡水區。
侯友宜表示，以公寓群聚來看，無症狀確診者2人，其餘僅有輕微咳嗽發燒流鼻水，為有效阻斷隱形傳播鏈，已在景福市民活動中心設置3天機動篩檢站，歡迎民眾踴躍出來篩檢，民眾若有疑慮也可到全市31處社區篩檢站篩檢。
衛生局表示，公寓群聚個案共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，其中因女童就讀幼兒園，園方緊急停課，接觸者209人採檢均為陰性，目前持續疫調中。
衛生局表示，9人居隔採陽個案中，一名居住中和的勞動部勞工保險局女性電話服務中心人員確診。另與基隆群聚相關遭匡列採陽有2人，分別是家住板橋的員警在基隆警局任職，年約50多歲，已經接種3劑疫苗；家住新莊在外縣市擔任教師的40多歲男性，因與北市確診案23022的接觸遭匡列，採檢陽性確診，現正擴大疫調中。
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