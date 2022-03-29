本土現多點疫情 17傳染鏈待釐清近半為多人群聚

國內本土疫情多點爆發，不明感染源事件不斷增加，據指揮中心統計，截至目前已有17條待釐清傳染鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，指揮官陳時中籲提高警覺。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，今天新增33例本土病例，雖未創下今年新高，但個案卻遍布全台北中南東，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，多縣市多點出現不明感染源，如民眾與確診者足跡重疊，出現疑似症狀使用家用快篩或至採檢站。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據統計，國內累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條，其中8條為3人以上群聚，其他9條分別為7條單一個案及2條2人2家庭群聚，傳染鏈具浮動性質，零星個案可能因後續疫調整併。

本土疫情不斷升溫，外界關注是否重啟大型社區篩檢站，甚至進一步緊縮防疫規定，陳時中坦言，疫情多點爆發，社區風險確實升高，但國內疫情與國際相比規模小，疫情走向仍待密切觀察，已在風險社區內設立篩檢站，提醒民眾應該提高警覺，「多一點自主應變，對自己跟社會都好。」

陳時中說，Omicron變異株傳播力強，確診人數本來就會比過去更多，若以原本升降級標準，進行境內活動管制，恐怕不符實際經濟需要，國內防疫規定維持現有強度，包含口罩措施、不可逐桌敬酒等，全民共同按部就班圍堵疫情即可。

陳時中提醒，民眾應持續落實外出戴口罩、保持社交距離、勤洗手，符合疫苗接種資格者盡快完成施打，獲得保護力；民眾若出現疑似症狀，可到社區篩檢站檢驗，確診後儘速通知曾有接觸史親友，以利防堵疫情擴散；企業也應該提前設計內部自主應變措施，才不會再出現疫情時措手不及。

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