本土現多點疫情 17傳染鏈待釐清近半為多人群聚
國內本土疫情多點爆發，不明感染源事件不斷增加，據指揮中心統計，截至目前已有17條待釐清傳染鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，指揮官陳時中籲提高警覺。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，今天新增33例本土病例，雖未創下今年新高，但個案卻遍布全台北中南東，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，多縣市多點出現不明感染源，如民眾與確診者足跡重疊，出現疑似症狀使用家用快篩或至採檢站。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據統計，國內累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條，其中8條為3人以上群聚，其他9條分別為7條單一個案及2條2人2家庭群聚，傳染鏈具浮動性質，零星個案可能因後續疫調整併。
本土疫情不斷升溫，外界關注是否重啟大型社區篩檢站，甚至進一步緊縮防疫規定，陳時中坦言，疫情多點爆發，社區風險確實升高，但國內疫情與國際相比規模小，疫情走向仍待密切觀察，已在風險社區內設立篩檢站，提醒民眾應該提高警覺，「多一點自主應變，對自己跟社會都好。」
陳時中說，Omicron變異株傳播力強，確診人數本來就會比過去更多，若以原本升降級標準，進行境內活動管制，恐怕不符實際經濟需要，國內防疫規定維持現有強度，包含口罩措施、不可逐桌敬酒等，全民共同按部就班圍堵疫情即可。
陳時中提醒，民眾應持續落實外出戴口罩、保持社交距離、勤洗手，符合疫苗接種資格者盡快完成施打，獲得保護力；民眾若出現疑似症狀，可到社區篩檢站檢驗，確診後儘速通知曾有接觸史親友，以利防堵疫情擴散；企業也應該提前設計內部自主應變措施，才不會再出現疫情時措手不及。
▪【疫情專題】3月29日新增本土33例、境外移入63例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言