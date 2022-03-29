台東今新增2確診個案足跡曝光 貴族世家、屈臣氏入列

台東縣今再新增2名確診案例，主要為卑南鄉初鹿鏈關係，截至目前初鹿鏈已累計9名確診者。縣府表示，目前初鹿鏈感染源仍不明，基因定序結果尚未出爐。

縣府表示，新增2名確診者分別為案23125、女性約45歲，是案23082的女兒，CT值20.3；另案23083、女性約60多歲，是案23082的鄰居，CT值17.7。

案23082足跡活動範圍曾到過台東市貴族世家、大潤發、明隆春捲店、50嵐東商店、屈臣氏、必勝客、萬丹紅豆餅、昶興彩券行、7-11初鹿門市、明峯自助餐、中華旬教天主堂及全家賓朗門市與初鹿門市。

另案23083足跡曾到生薑園工作、台東馬偕醫院就診、台東市大同路中華電信、南投進香。

縣府表示，卑南鄉初鹿鏈目前感染源仍不明，基因定序結果尚未出爐，因此，呼籲有足跡重疊民眾可前往初鹿快篩站及卑南衛生所篩檢站盡速快篩。 台東縣政府也公布新增確診案例案23125相關疫調足跡。圖／台東縣政府提供 台東縣今再新增2名確診案例，縣府公布案23083足跡。圖／台東縣政府提供

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