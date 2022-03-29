與海大教授聚餐！北商「體育室主任」確診 20名師生遭匡列

國內近期疫情升溫，昨日海洋大學教授確診，太太為松山區介壽國中的老師，北市衛生局今派員前往至校門口篩檢。除了同住家人，確診海大教授也曾與台北商業大學體育室主任接觸，北市衛生局證實，已匡列20名師生居家隔離；另勞保局昨傳出1名電信服務中心人員確診。

衛生局疾管科長張惠美說明，北商確診的體育室主任為外縣市個案（案22077），已匡列20位師生居家隔離，目前還在疫調中；北商大校長張瑞雄表示，校內體育室主任在25日與海大體育老師（案23022）聚餐，海大教師確診後，該體育室主任也被匡列，昨日驗出陽性確診，緊急通知校方並執行後續防疫作為。

確診海大教授同住家人，太太任職於松山區介壽國中老師，還有2孩子就讀某國小及幼稚園，針對校園採檢情況，張惠美表示，案23022的3名同住家人工作及就讀的3間國中小目前已擴大採檢、疫調中。

張惠美指出，由於案23022的同住家人（太太及小孩）都被匡列為密切接觸者做居家隔離，而學校師生則是「接觸者的接觸者」，屬於第二層，僅需自我健康監測即可，但會安排校園清消。

另有關勞保局電信服務中心人員確診一事，張惠美表示，該確診員工為新北個案（案23075），住在中和區，但職場在台北市，昨天接獲訊息後，即刻做職場調查，並針對68名員工採檢，今天結果出爐均為陰性。

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