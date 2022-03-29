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彰化夫妻感染源待查 自營商參加寵物展南北跑

中央社 / 彰化縣29日電

彰化縣一對自營商夫妻參加寵物展而南來北往，採檢確診COVID-19，夫妻的兒、女昨天PCR檢測陰性，接觸者採檢幼兒園194人、職場19人、其他活動108人皆陰性，感染源待追查。

彰化縣政府今天下午召開防疫說明記者會，公布新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，縣長王惠美說，這是一對自營商夫妻，由於參加寵物展而南來北往，30多歲丈夫25日出現流鼻水、咳嗽、發燒，28日快篩陽性、Ct值15.8，感染源待調查。

王惠美說，由於診所醫師警覺性很高，通知出現咳嗽的妻子快篩，28日快篩陽性及Ct值23.1，這對夫妻都有打2劑BNT疫苗，由於是去年約11月、12月施打，保護力已降低，尚未施打第3劑疫苗，因此2人Ct值偏低。

衛生局長葉彥伯說，夫妻未滿3歲女兒、未滿5歲兒子28日執行PCR核酸檢測陰性，幼兒園接觸者194人PCR檢測也是陰性，其中相關人員採檢16人、幼童90人、幼童家屬88人；另外，職場接觸者19人PCR陰性、縣內其他活動接觸者108人PCR陰性，外縣市接觸者疫調中。

葉彥伯表示，自營商夫妻群聚時間軸21日到28日共匡列採檢321人、居家隔離16人、自主健康管理305人，潛伏期活動範圍包括台北、新北、台中、高雄、南投、宜蘭，推估可傳染期自21日起，21日到24日曾到新北、台北、桃園、台中、南投、台南、苗栗，25日流鼻水、咳嗽、發燒，27日到藥局買成藥，28日就診快篩陽性。

根據縣府發布確診個案公共場所活動史，包含23日下午5時30分到6時彰化市民族路「買辣麻辣燙」、25日上午11時25分到45分彰化市金馬路二段「阿三爌肉飯」、25日下午5時45分到6時彰化市金馬路二段全聯彰化金馬店、26日晚間9時10分到40分和美鎮糖友一街全聯和美糖友店，曾出入上述場所者若不適速就醫。

新冠肺炎 COVID-19

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