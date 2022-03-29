新北今增11例中和占7例 侯友宜：新北目前有多條傳播鏈

新北今日新增11例本土確診案例，中和公寓確診相關有7人、基隆相關案2人及淡水、永和各一人採檢確診。新北市長侯友宜表示，中和區因先前有兩確診者住同一棟公寓，市府匡列該棟12戶共29人安排採檢，還有另外2人一直沒連絡上，才剛送去採檢。侯指出，新北目前有多條傳播鏈，市府會按原有的防疫作為，把疫情穩定下來。

侯友宜表示，因案22639與案22946居住地為同一棟公寓，匡列該棟12戶居民、共29人安排採檢後，有6人(案23069~23074)確診，Ct值14.6至26.6。除了案23072為5歲女童沒有打疫苗，其他5人皆打過疫苗。另外一例相關也居住中和區（案23075）50多歲女性，職場在台北市，因出現症狀就醫採檢確診，Ct值15.2，現已匡列接觸者12人、居家隔離12人。

侯表示，市府從今日起至31日，連三天在該區域增設社區機動篩檢站，並且有31處採檢站，鼓勵民眾若有疑慮就來採檢。衛生局則說，這6例共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，其中幼兒園接觸者209人採檢均為陰性。

而基隆相關案增2人確診，其中一人為居住新莊區的外縣市男教師（案23077），因3月28日接獲北市個案通知確診，自行快篩陽姓，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值22，現已匡列接觸者15人、居家隔離14人；另外則與基隆警察群聚相關，為一名50多歲基隆市員警，因相關確診案遭匡列採檢。

另外，新北新增兩名不明感染源，分別出現在永和、淡水區，兩人均出現症狀後採檢確診， 居住永和為一名60多歲女性（案23076），現已匡列接觸者111人、居家隔離45人；居住淡水為40多歲外縣市男教師（案23124），Ct值18.2，現已匡列接觸者4人、居家隔離4人。 新北設有31處採檢站，鼓勵民眾若有疑慮就來採檢。圖／新北衛生局提供 中和區因先前有兩確診者住同一棟公寓，市府匡列該棟12戶共29人安排採檢，篩出6人確診。圖／新北衛生局提供 侯友宜表示，市府從今日起至31日，連三天在該區域增設社區機動篩檢站，鼓勵民眾採檢。圖／新北衛生局提供 新北今日新增11例本土確診案例，中和公寓確診相關有7人、基隆相關案2人及淡水、永和各一人採檢確診。圖／新北衛生局提供

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