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憂茶室疫情重演 陳時中：加強敏感區域管控

中央社 / 台北29日電

疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，擔憂基隆群聚如萬華茶室疫情重演，將加強周遭敏感區域管控，籲相關人員勿驚慌而任意移動、增加疫情控制困難，疫調資料也不會當作疫情之外用途。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增33例本土個案，其中9例與基隆小吃店衍生警察群聚相關，累計整起基隆群聚已有48人染疫，因確診者足跡遍及小吃店、商務會所等出入較複雜的特殊娛樂場所，引發外界關注，陳時中昨天也表示基隆群聚案最需關注。

媒體今天提問，基隆群聚傳播鏈陸續有個案增加，是否會擔憂如去年萬華茶室疫情蔓延，陳時中回答「當然會擔憂」，但他表示去年已有經驗，可把握相關人員流動情況，並請周遭縣市政府與警局針對相關敏感區域加強管控。

陳時中也強調，各行各業只要有密切接觸或接觸風險高，都有染疫的可能性，不會針對特別的業別歧視，但他呼籲，切勿因驚慌而任意移動到其他地方，會增加疫情控制困難。

指揮中心已請基隆市府將相關從業人員工作名單提供給衛生單位，協助匡列採檢；另特種相關行業要接種滿3劑疫苗才能入內消費，已開始臨檢，鄰近縣市也會加強執行。

陳時中說，目前查核力道較強，呼籲相關人員放心配合疫調，疫情所需資料不會用於疫情控制以外的用途。

陳時中說，確診個案的同住者、非同住家人與親密接觸者，都會例行匡列，若群聚染疫率高，匡列就會加嚴、範圍擴大。他也強調，目前基隆群聚來源還在研判，沒人知道誰是源頭，溯源的重點是找到其他未知的個案，更重要的是把接觸者妥善匡列。

陳時中另提到，基隆警察餐敘群聚目前有10人確診，基隆警局已要求連續3天快篩，昨天就有1人是因快篩發現。媒體詢問海洋大學有外籍生確診，陳時中說，該名學生評估應是境外移入個案，尚未列案號。

此外，新北市中和區某公寓大廈出現群聚，陳時中說，確診個案居住地點密集，且與日前有確診者足跡重疊的超商相近，為同一個群聚案。

媒體也詢問，國民黨立法委員蔣萬安今天接受「POP撞新聞」廣播節目專訪指出，很多防疫重要決策過於獨斷，戰略目標也沒有很清楚。陳時中對此僅回應「謝謝指教」。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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