新北公布28處確診足跡 3捷運線、瓦城、深坑臭豆腐都有

新北市今天新增2本土個案，9居檢採檢陽性個案，新北市衛生局公布個案足跡，個案足跡遍佈捷運中和新蘆線、松山新店線及淡水信義線，麥當勞、瓦城、遠至深坑的臭豆腐名店也有相關足跡。

案23075在3月23、25日早上8點及3月26日早上6點、晚上8點50分曾搭乘中和新蘆線從南勢角站往古亭站，再轉乘松山新店線前往中正紀念堂站，下午5點半再從中正紀念堂站轉乘回南勢角站。3月24日搭乘淡水信義線從台北車站往古亭站，再轉乘去南勢角站，晚上再去7-11和捷門市採買。

案23076在3月24日、3月26日曾搭乘捷運往返捷運頂溪站、古亭站及公館站，也曾搭262公車，25日曾去妥棉花田生機園地頂溪門市購物，26日晚上曾去瓦城泰國料理永和店用餐。案23077足跡相對單純，只在3月24日晚上曾去藏壽司新莊宏匯店用餐。

案23023在3月22、23、24日晚上9點半曾搭藍22公車，23日晚上11點搭乘919公車，26日下午曾去新店區保北新國小，再去好口味熱炒店用餐，3月27日晚上曾去過7-11東晴門市。

案23073在3月25日曾去彌生軒樹林秀泰店，3月27日早上搭乘中和新蘆線從南勢角站至頂溪站，先後去梁記手作豆花、麥當勞永和店，中午及下午搭乘捷運往返頂溪站及行天宮站。

外縣市確診案23078、23079在3月18日下午2點到3點在深坑王水成臭豆腐用餐，3月21日晚上8點曾去Joplon cat part貓咪派對。 新北市衛生局公布個案足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布個案足跡。圖／新北市衛生局提供

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