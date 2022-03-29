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竹縣+2移工宿舍保全、國小女童確診 曾赴田季發爺等7處
新竹縣今天公布2例確診個案，分別是案23086新豐鄉移工宿舍保全及案23087竹北安興國小女童，衛生局估計匡列採檢超過500人，除安興國小女童相關班級停課10天外；新竹縣一私立高中也因有學生家長確診，該生班級預防性停課1天。
衛生局說明，宿舍保全為本國籍男性68歲，CT值14.7，完成1劑莫德納疫苗，26日出現發燒頭痛，昨晚確診；安興國小女童則為宿舍群聚感染確診者女兒，三採陽性，2例新增案例持續疫調，足跡也陸續消毒中。
針對大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案，至今匡列接觸者居家隔離185人，自主健康管理加採檢44人、自我健康監測加採檢169人，合計398人；國小學生相關接觸者，初步匡列師生87人，後續將擴大回溯，預計採檢超過100人。
衛生局持續安排社區篩檢站，協調湖口仁慈醫院於紅毛港池和宮池府王爺廟設立1處篩檢站，今天下午2時至6時採檢，呼籲與確診者足跡重疊的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。
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