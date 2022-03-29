警察染疫連環爆 黃偉哲：台南市即日起限制警察聚餐

清明連假將至，日前台灣本土病例大增，台南市長黃偉哲指示南市府團隊嚴陣以待，日前基隆警方爆發傳染鏈，南市府也戒慎恐懼，即日起，台南市警察限制聚餐。

台南市警局長方仰寧指出，台南市共4472名警力，配合中央要求，警察相關餐敘多延後或暫停、縮小規模辦理。昨天第六分局有一場警友會聚餐，從20桌縮小為6桌，將宴席的菜改成分發到各派出所，減少不必要的聚會，但要求一定不能逐桌敬酒；另第四分局原排定的聚餐先取消等，雖然中央沒有強制性的規定，但台南市警察局配合防疫，高規格謹慎以待。

市長黃偉哲表示，台南市清明節有許多活動，如土城聖母廟的煙火施放，南市府會嚴格要求廟方做好場地的防疫管控，也請民眾要更重視自身的防疫，戴口罩勤洗手以及接種疫苗，為使民眾在清明連假能夠兼顧防疫及祭祖，南市府極力推廣線上祭拜平台，讓民眾在緬懷先人的同時，也可以免除人潮群聚的防疫隱憂，請民眾多加利用。

另外，警察限制聚餐主要是考量到若是警方產生防疫破口，就會嚴重影響到治安工作，尤其清明連假將至，警力的調動要特別重視，才會進行這樣的限制，南市府會在各方面力求維護民眾的權益。 台南市警察局長方仰寧。記者吳淑玲／攝影

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