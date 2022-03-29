聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察染疫連環爆 黃偉哲：台南市即日起限制警察聚餐
清明連假將至，日前台灣本土病例大增，台南市長黃偉哲指示南市府團隊嚴陣以待，日前基隆警方爆發傳染鏈，南市府也戒慎恐懼，即日起，台南市警察限制聚餐。
台南市警局長方仰寧指出，台南市共4472名警力，配合中央要求，警察相關餐敘多延後或暫停、縮小規模辦理。昨天第六分局有一場警友會聚餐，從20桌縮小為6桌，將宴席的菜改成分發到各派出所，減少不必要的聚會，但要求一定不能逐桌敬酒；另第四分局原排定的聚餐先取消等，雖然中央沒有強制性的規定，但台南市警察局配合防疫，高規格謹慎以待。
市長黃偉哲表示，台南市清明節有許多活動，如土城聖母廟的煙火施放，南市府會嚴格要求廟方做好場地的防疫管控，也請民眾要更重視自身的防疫，戴口罩勤洗手以及接種疫苗，為使民眾在清明連假能夠兼顧防疫及祭祖，南市府極力推廣線上祭拜平台，讓民眾在緬懷先人的同時，也可以免除人潮群聚的防疫隱憂，請民眾多加利用。
另外，警察限制聚餐主要是考量到若是警方產生防疫破口，就會嚴重影響到治安工作，尤其清明連假將至，警力的調動要特別重視，才會進行這樣的限制，南市府會在各方面力求維護民眾的權益。
疫情快報
▪【疫情專題】3月29日新增本土33例、境外移入63例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言