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桃園本土確診+2 新增足跡「華泰名品城」等9處
中央疫情指揮中心今天公告桃園站新增2例本土確診個案，年齡為10多歲和60多歲。桃園市政府表示，全市累計1992人確診，目前有524人居家隔離。
桃園市政府公布近日確診者足跡，分別有彰化銀行中壢分行、華泰名品城、BIG PIER大碼頭美式手抓海鮮餐廳、街口便當店、日昇藥局、7-11觀湘門市和觀濤門市、溫州大餛鈍（觀音區成功路一段378-1號）和萊爾富桃縣觀音店。
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