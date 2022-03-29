三四月瘋媽祖 指揮中心：必須接種3劑疫苗才能參與繞境

清明節連假4天將至，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今表示，近期疫情升溫，呼籲民眾分流祭祖掃墓，勿集中於清明節當日，另各地納骨塔須採總量分流管制，並於戶外搭棚祭拜；宗教繞境方面，所有參與繞境活動者均須接種3劑疫苗方可參加，且活動中不得鑽轎腳或搶轎，另外，沿途提供餐點者，須以盒碗或密封包裝，以降低染疫風險。

媒體詢問，遶境照常舉辦，是否會呼籲政治人物不要到場跑攤？陳宗彥表示，沒有特別這方面規範。

陳宗彥表示，每年三、四月媽祖繞境活動盛行，考量遊行類活動人多擁擠，呼籲宗教團體暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。另外，參與繞境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄，包括數位證明或健康存摺，向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。

此外，沿途有提供餐點者，應以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝，遶境沿途不可邊走邊吃；另建議主辦單位提供現場直播供信眾在家收看，也呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，並戴好口罩，以降低群聚感染風險。

內政部補充，有關繞境遊行以外的其他宗教集會活動，還是維持原來的防疫規定，例如500人以上活動須事前提報防疫計畫、須落實實聯制、量體溫等共通性防疫措施、宗教住宿場所除同住家人外限1人1室、舉辦宴席不得逐桌敬茶敬酒等。

另外針對清明連假，陳宗彥說，這周六到下周連續4天假期，提醒可提前敬拜追思，有些縣市上周起鼓勵分流，但仍有許多人依傳統習俗選在清明當天，進塔部分，各縣市維持過去2年入塔總量管制，每個塔依照可容留人數、做動線分流，一邊進一邊出，部分縣市則規畫於戶外、不進塔內，請民眾配合。

陳宗彥表示，地方政府已針對國人清明返鄉掃墓規劃相關因應措施，若想了解各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網瀏覽查詢，並呼籲民眾務必落實實聯制、體溫量測、消毒，維持社交距離，全程配戴口罩，大家共同為防疫努力。 圖／指揮中心提供

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