海洋大學擴大採檢2664人 增1外籍男學生確診

在部分國家陸續放寬防疫限制、Omicron亞型變異株BA.2快速傳播的情況下，包括歐洲、中國，近期都出現確診病例增加的現象，外界估計，美國也可能發生新一波感染潮；對此，白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）分析，BA.2的傳染力，較BA.1高出50%至60%，預期隨著時間推移，BA.2將成為主流變異株。

2022-03-29 10:32