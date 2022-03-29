台東2天8確診 清明連假前半段訂房率仍逾9成
台東這2天累計發生8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診疫情，台東旅遊業者提升防疫對旅客施行管理措施；不過疫情並未影響旅客出遊意願，清明連假前半段訂房率逾9成。
台東縣政府即日起開始對八大行業展開連日聯合稽查，同時各鄉鎮公所的納骨塔禁止進入，今天增加在台東縱谷的關山鎮和池上鄉設置快篩站。
台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭接受中央社記者訪問表示，客人打電話詢問狀況多，自己飯店目前有0.5%的退房，但後面有客人補進來，都維持前2天9成以上訂房率，原則上疫情尚未影響到客人訂房意願。
潘貴蘭說，除了中央規定的防疫作為外，飯店也提升防疫作為，採取「管理」措施，會要求旅客確實做好自我防疫；若遇到經量測體溫超過攝氏37.5度民眾入住飯店會請他在門外稍等一下，再測量一次體溫低於標準後才能入飯店；反之，會婉拒入住，並通報衛生單位，但房客可選擇延期入住或退還訂金。
前台東縣旅館同業公會理事長李數奼說，目前訂房率維持8至9成，民眾不必擔心。距離清明連假還有4天，相信這幾天縣政府疫情會控制住，且各旅宿都強化防疫措施，在旅客住房前、退房後都會進行消毒，也提供防疫品給旅客使用，對於酒店公共空間採取1天3次消毒工作。
李數奼說，對居家隔離及自主健康管理的客人入住，這部份會透過入住時的調查表，就可先行濾掉；若故意隱藏不報，調查表不實填入，經發現會立即通報衛生局做後續處置。
縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，已要求飯店旅宿業者，針對服務人員應落實自我防護措施，戴口罩、勤洗手；公共區域按時消毒，主動幫旅客量額溫，並主動詢問其旅遊活動史。
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