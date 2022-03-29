勞保局電話服務人員確診 匡列69名PCR採檢陰性
勞保局一名電話服務中心人員確診COVID-19，匡列69人接受PCR採檢，勞動部長許銘春今天說，69人PCR採檢結果也全為陰性，確診者工作不會接觸民眾，請民眾放心。
許銘春今天出席勞動部勞動資料科學中心揭牌儀式暨勞安加衛體驗館開幕典禮前接受媒體聯訪做出上述表示。
勞保局昨天下午接獲通知，有一名電話服務中心同仁確診COVID-19，相關接觸者也在昨天傍晚接受PCR採檢。
許銘春指出，勞保局接獲通知後立刻啟動各項防疫作為，包含相關環境電梯、大樓的清潔消毒等，今天早上也接獲訊息，69名同仁的PCR採檢都為陰性。
許銘春強調，確診人員工作內容為電話服務，不會接觸到一般民眾，而勞保局的電話服務也會繼續，請民眾不用擔心。
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